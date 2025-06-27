​IBU: российские биатлонисты не смогут попасть на Олимпиаду-2026 без участия в международных стартах

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит к участию в Олимпийских играх 2026 года не более четырёх российских спортсменов, но только при условии, что они наберут достаточное количество квалификационных очков. Сейчас такой возможности у них нет, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Квота национальных олимпийских комитетов уже распределена по итогам Кубка наций сезона 2024/25. НОК, не имеющие квот, могут претендовать на wild card — максимум две на каждый пол, но только до середины января и при наличии квалификационных очков IBU», — уточнили в союзе.

В IBU подчеркнули, что получение wild card невозможно без участия в турнирах, а нынешний регламент не предусматривает выступления спортсменов в нейтральном статусе. Таким образом, российские биатлонисты не могут участвовать в отборе на Олимпиаду, поскольку они отстранены от международных стартов с 2022 года и до сих пор не допущены к соревнованиям IBU.

Новый биатлонный сезон начнётся в ноябре. На прошлой неделе в организации уже заявляли, что шансы России на возвращение в международные турниры и на Олимпиаду «крайне низкие».