Тюменский врач назвал основные признаки алкоголизма у женщин

Заведующий отделением медицинской профилактики поликлиники №1 Евгений Суслов рассказал о современных подходах к лечению алкогольной зависимости у женщин и развеял распространенный миф о ее неизлечимости.

Несмотря на то, что количество женщин, страдающих алкоголизмом, растет и составляет около 15% от общего числа россиянок, квалифицированная помощь и осознанное желание излечиться позволяют добиться положительных результатов, подчеркивает специалист. По статистике, если 30 лет назад на двух страдающих алкоголизмом женщин приходилось десять мужчин, то теперь соотношение – 5 к 10.

Врач отмечает, что схема лечения не отличается от той, что назначают мужчинам, но с женщинами делается основной упор на эмоциональное состояние. Главное – признание проблемы.

– Конечно, лечится это заболевание у женщин сложнее, чем у мужчин. Но при верном подходе и, главное, ответственном соблюдении всех рекомендаций врача, избавиться от алкогольной зависимости можно. Кстати, схема лечения не отличается от той, что назначают мужчинам. Но в случае с женщинами мы делаем основной упор на эмоциональное состояние. Однако самое важное – это признание существования проблемы. Если женщина понимает, что больна и зависима, то это уже, можно сказать, половина успеха, – объяснил Евгений Суслов.

Медики обращают внимание на признаки алкогольной зависимости:

Изменение характера: появляются вспышки агрессии.

Изменение структуры волос: они выпадают и седеют раньше обычного.

Кожа (особенно на лице) становится дряблой и обвисшей.

Возникают проблемы с зубами.

Появляются выраженные отёки под глазами.



Департамент здравоохранения Тюменской области напоминает о важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении признаков алкогольной зависимости.