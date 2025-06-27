Александр Моор оценил ход строительства детсада в ЖК «Легенда парк»

В тюменском жилом комплексе «Легенда парк» ведется строительство нового трехэтажного детского сада, рассчитанного на 317 мест. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично проинспектировал ход работ на объекте.

В здании общей площадью более 5,8 тысячи «квадратов» разместятся 14 групп для детей разных возрастов, включая ясельные. Для всестороннего развития предусмотрены спортивный и музыкальный залы.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, строительство идет с опережением графика благодаря использованию типового проекта. Детский сад строится в активно развивающемся жилом районе и крайне востребован среди местных жителей.

Проект реализуется в рамках стратегии развития социальной инфраструктуры Тюменской области, направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей региона.

Напомним, сегодня губернатор Александр Моор вместе с главой Тюмени Максимом Афанасьевым инспектирует строительство новых объектов в городе.

– Осмотрим дороги, развязки, новые общественные пространства, спортивные и образовательные объекты, – сообщил глава региона в личном телеграм-канале.