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Новости

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  • Международный союз биатлонистов обозначил, как российские спортсмены смогут попасть на Олимпиаду-2026 (там ничего хорошего)

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    19 0
  • Банки объяснили, при каких обстоятельствах они не вернут украденные мошенниками деньги

    Банки объяснили, при каких обстоятельствах они не вернут украденные мошенниками деньги

    Сегодня в 17:23
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Александр Моор проверил ход реконструкции улицы Ленина

​Александр Моор проверил ход строительства важных объектов в Тюмени
t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тюмени Максимом Афанасьевым провел инспекцию строительных площадок города. Целью рабочей поездки стала проверка реализации крупных инфраструктурных проектов, влияющих на качество жизни тюменцев.

В частности, губернатор проконтролировал ход реконструкции улицы Ленина. В 2024 году были завершены работы на участке от улицы Красина до улицы Челюскинцев. Сейчас идет реконструкция участка от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской. Важным элементом проекта станет новое общественное пространство «Окно в историю», которое появится рядом с историческим домом купца Нечаева и областной филармонией по инициативе предпринимателя Владимира Шевчика.

Кроме того, Александр Моор посетил строящийся детский сад на 317 мест в ЖК «Легенда парк». В трехэтажном здании общей площадью более 5,8 тыс. кв.м будут организованы 14 групп, включая ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные. В детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы.

– Детсад расположен в новом жилом массиве и очень нужен людям. Благодаря использованию типового проекта строительство идет с опережением графика, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Губернатор подчеркнул важность своевременного и качественного завершения всех строительных работ для создания комфортной городской среды.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 176, комментариев: 0
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