Нижнетавдинский район показал инвесторам свой потенциал

Более 50 предпринимателей стали участниками бизнес-экскурсии в Нижнетавдинский район, организованной для знакомства с инвестиционными возможностями территории. Инвесттур, открытый главой района Сергеем Борисевичем, продемонстрировал перспективные ниши для развития бизнеса.

Акцент был сделан на туристическом потенциале. Участники посетили спортивный парк «Кайвар-парк», базу отдыха «Хутор-Кречет», туробъект «Лесная симфония» и семейный оздоровительный комплекс. В программу также вошли нетворкинг и бизнес-разборы с региональной инвестиционной командой и сообществом «Капитаны бизнеса».

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, подобные бизнес-экскурсии позволяют инвесторам увидеть реальные перспективы развития проектов на конкретных территориях:

– Предприниматель приезжает на территорию и видит возможности района не в статистических данных презентации, а реальные земельные участки под реализацию проектов, потенциальные объекты и быстрее принимает решение об инвестировании.

Опыт проведения бизнес-экскурсий уже приносит свои плоды.

– Благодаря предыдущим бизнес-экскурсиям 7 проектов уже в реализации, 5 совсем скоро будут запущены, как стартовые инвестиционные проекты, еще несколько бизнес-идей находятся в проработке, – отметил Николай Пуртов.

Он также подчеркнул уникальность данной практики для России и выразил готовность делиться опытом с коллегами из других регионов.

За 2024 год и первое полугодие 2025 года Инвестиционное агентство Тюменской области провело 8 подобных мероприятий, охватив Тюменский, Упоровский, Голышмановский, Ишимский, Ялуторовский районы, а также Заводоуковск, Тобольск, Ишим, Ялуторовск и поселок Боровский. В общей сложности, более 380 человек посетили 42 предприятия и инвестиционные площадки региона. Организаторами выступили Инвестиционное агентство, Торгово-промышленная палата, сообщество «Капитаны бизнеса» и администрации муниципальных образований.

Данный формат работы способствует привлечению инвестиций в муниципалитеты Тюменской области и стимулирует их экономическое развитие.