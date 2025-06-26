Молочный завод в Тюменской области внедряет систему 5С

Ситниковский молочный завод активно внедряет современные методы повышения производительности при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект направлен на повышение эффективности производства и улучшение качества продукции.

В центре внимания – внедрение системы 5С, известной своей эффективностью в организации рабочего пространства. Пять этапов системы – сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация и соблюдение дисциплины – уже начали применяться на производственных участках завода.

Параллельно с внедрением системы 5С проводится картирование потока создания ценности и анализ потерь, что является ключевыми компонентами бережливого подхода. Эти методы помогают выявлять «узкие места» в производственном процессе, чтобы эффективно устранить лишние затраты времени и ресурсов.

Команда проекта уже начала диагностику производственного цикла завода и ожидает, что по итогам внедрения эффективность возрастет. Это, в свою очередь, позволит потребителям оценить широкий ассортимент молочной продукции, произведенной с соблюдением современных стандартов качества.

– Региональный центр компетенций оказывает поддержку тюменским компаниям в улучшении бизнес-процессов в рамках проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оставляйте заявку на ИТ-платформе производительность.рф, – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.