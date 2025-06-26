Тюменка вышла в полуфинал престижного всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Представительница Тюменской области Анна Франк вошла в число 300 полуфиналистов V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Претендентка успешно преодолела два отборочных этапа, оставив позади более 23 000 зарегистрированных участников со всей страны.

Конкурс, проводимый при поддержке Министерства строительства РФ, является платформой для выявления и развития талантливых управленцев в строительной сфере. В этом году за выход в финал поборются представители 54 регионов России.

До 15 июля полуфиналистов ждет насыщенная образовательная программа, включающая стратегические сессии, тренинги, мастер-классы от ведущих российских экспертов, а также социально-экономические игры. Участникам предстоит разработать проект, демонстрирующий эффективные стратегии управления в строительной отрасли.

– Для меня участие в конкурсе – это вызов самой себе. Потому что очень часто задаюсь вопросом: «А на что еще способна?». Уверена, что конкурс даст мне возможность поделиться своими достижениями, получить признание и мотивацию для дальнейшего развития, – поделилась Анна Франк. – Также планирую найти новые знакомства, обменяться опытом и вдохновиться лучшими практиками, чтобы реализовывать новые проекты.

Организаторы отберут 200 участников для очного финала, который пройдет с 7 по 10 августа в Ярославле. Победители V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв, что станет значительным шагом в их профессиональной карьере.