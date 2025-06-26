​Ущерб россиян от мошенников в 2025 году может превысить 340 млрд рублей

В 2025 году потери россиян от мошеннических схем могут достичь 340–350 млрд рублей, предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости». Это на 50 млрд рублей больше, чем в 2024 году, когда суммарный ущерб составил 295 млрд рублей.

По словам Кузнецова, значительный рост потерь возможен в случае, если не заработают меры, которые в настоящее время разрабатываются на законодательном уровне и реализуются регуляторами. Уже за первые пять месяцев 2025 года мошенники похитили у россиян свыше 80 млрд рублей.

«Ущерб продолжает расти. И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией», — подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что ежедневно от 50 до 70 тысяч граждан становятся жертвами телефонных мошенников — переводят деньги, поверив в вымышленные истории о блокировке счетов, несчастных случаях с близкими или «проверках» от имени банков и силовых структур.

Особенно тревожит специалистов то, что 5–6% россиян полностью доверяют полученной информации и добровольно передают преступникам свои деньги.

Кузнецов в очередной раз призвал граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также напомнил, что банки никогда не просят по телефону сообщать персональные данные или переводить средства.

Эксперты подчеркивают: рост ущерба от мошенничества свидетельствует о необходимости срочной модернизации законодательства и более активной профилактики. Среди рассматриваемых мер — внедрение единой платформы для быстрого блокирования подозрительных переводов, а также расширение полномочий операторов связи для противодействия спуфингу (подмене номеров).