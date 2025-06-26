Компании в России всё чаще приглашают на работу людей предпенсионного возраста

За первые пять месяцев 2025 года российские работодатели почти в два раза увеличили число приглашений на работу для граждан старше 50 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы по поиску работы hh.ru: прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 95%.

Эксперты объясняют рост интереса к кандидатам предпенсионного возраста несколькими факторами. Среди них — дефицит кадров, связанный с демографической ситуацией, а также высокая квалификация, ответственность и опыт сотрудников старшего возраста. Кроме того, такие работники менее требовательны к уровню заработной платы и отличаются большей лояльностью по отношению к работодателю.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, отмечает:

«Хотя лояльность работодателей к соискателям 50+ возросла, трудоустройство для таких людей всё равно остаётся более сложной задачей, нежели для других возрастов. Но ситуация неравномерна — всё зависит от профессиональной области».

Наиболее активно предпенсионеров приглашают в следующие сферы:

логистика и складское хозяйство;

продажи и торговля;

строительство и недвижимость;

производство, в том числе промышленное;

сервис и обслуживание, в том числе рабочие специальности;

руководящие должности, особенно в малом и среднем бизнесе.

Работодатели подчеркивают, что работники старшего возраста хорошо справляются с задачами, редко меняют место работы и легче адаптируются к рутинным процессам. Кроме того, они не склонны к частым сменам работодателя и часто обладают уникальной отраслевой экспертизой, которая востребована в организациях, испытывающих нехватку кадров.

По данным hh.ru, растущий интерес к специалистам 50+ может сигнализировать о постепенном изменении восприятия возрастных кандидатов на рынке труда. Однако эксперты указывают, что при всём этом дискриминация по возрасту всё ещё сохраняется — особенно в IT и сфере медиа, где предпочтения чаще отдаются молодым специалистам.