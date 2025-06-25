​ЦБ предложил запустить цифровой рубль в массовое обращение с 1 сентября 2026 года

Банк России предложил внедрить цифровой рубль в массовое обращение с 1 сентября 2026 года, говорится на официальном сайте регулятора. Соответствующие поправки в законопроект направлены в Государственную думу.

Согласно инициативе, с этой даты крупнейшие банки обязаны предоставить своим клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями. Также торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей, являющиеся клиентами этих банков, должны будут подключить инфраструктуру для приёма цифровой валюты.

Внедрение будет проходить поэтапно:

до 1 сентября 2027 года – подключение банков с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой от 30 млн рублей в год;

до 1 сентября 2028 года – для остальных банков и торговых точек с выручкой от 5 до 30 млн рублей;

торговые компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей от обязанности подключения освобождаются.

Оплата цифровыми рублями будет происходить с помощью универсального QR-кода, созданного на базе решений Национальной системы платёжных карт (НСПК). Этот код уже работает в сети банков и торговых точек, подключённых к Системе быстрых платежей (СБП).

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублём. Все три формы будут равнозначны и законными платёжными средствами на территории России.