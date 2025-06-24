В Тюмени наградили тех, кто помогает нуждающимся

В Тюмени состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию организаций, предприятий и волонтеров, которые активно участвуют в оказании гуманитарной помощи и занимаются благотворительностью. Благодарственные письма от департамента социального развития Тюменской области вручила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнара Байматова.

– Вместе мы помогаем нашим согражданам из Луганской, Донецкой народных республик, из Курской, Белгородской областей, пациентам военных госпиталей, беженцам из Сирии, пострадавшим от ЧС, паллиативным больным и людям с инвалидностью, – всем, кто попал в трудные обстоятельства. Тюменские предприятия и индивидуальные предприниматели с готовностью откликаются на человеческую боль и формируют гуманитарные грузы. Вместе с волонтерами регионального штаба #Мывместе мы идем рука об руку еще со времен пандемии. Всем вам департамент социального развития Тюменской области благодарен за то, что вы делаете. Вы не просто наши партнеры, вы наши друзья, – подчеркнула Гульнара Байматова.

Среди награжденных – представители департамента потребительского рынка и туризма, департамента агропромышленного комплекса, противопожарной службы Тюменской области, регионального штаба #Мывместе, регионального центра «Семья», сёстры милосердия, социальные работники и представители Тобольско-Тюменской епархии. Благодарности также получили студенты Тюменского государственного университета, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, а также представители бизнеса.

Только за 2024-2025 годы в Курскую область было отправлено почти 90 тонн гуманитарного груза, а в 2025 году – 4 тонны груза для госпиталей.

Для гостей праздника выступили хореографический коллектив «Успех» Центра социального обслуживания и комплексной реабилитации детей-инвалидов (с. Успенка Тюменского района) и участники АНО Инклюзивной театральной студии ДЕВИАРТ, представившие жестовую песню.