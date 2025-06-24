Победительница проекта «Мама-предприниматель» в Тюменской области получит 100 тысяч рублей

В Тюменской области на участие в грантовой программе «Мама-предприниматель» было подано 40 заявок, из которых отобрали 18 многодетных мам с перспективными бизнес-проектами. Участницы – многодетные мамы – представляют разные уголки Тюменской области: Тюмень, Заводоуковск, Ялуторовск и Ярково, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Этот проект призван помочь мамам реализовать свои бизнес-идеи и найти баланс между материнством и самореализацией.

– Многим интересно, почему мы создали отдельный трек «Мама-предприниматель» именно для многодетных женщин. Я сама выросла в многодетной семье и тоже являюсь многодетной мамой, поэтому прекрасно понимаю, как важно найти время для самореализации и при этом чувствовать поддержку. Я знаю, какой путь прошла каждая из вас, чтобы оказаться здесь сегодня. Мы с вами понимаем, насколько особенным является материнство — особенно, когда ты многодетная мама, – отметила организатор и идеолог специального трека, член правления ТРОО «Союз женщин России» и заместитель генерального директора – руководитель центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

В течение пяти дней участниц ждут интенсивные тренинги, лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии и общение с опытными наставниками. 27 июня многодетные мамы представят свои бизнес-проекты экспертному жюри.

Автор лучшей бизнес-идеи получит грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела, а также ценные подарки от партнеров проекта.

Организаторами программы выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Тюменской области и Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».