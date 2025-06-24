ЖКХ в 16 округах Тюменской области ждет модернизация на 54 млрд рублей

В 16 муниципальных округах Тюменской области системы водоснабжения и водоотведения будут модернизированы с использованием концессионной модели. Такое решение поддержала Тюменская областная Дума. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что этот шаг позволит значительно повысить надежность и качество коммунальных услуг в небольших населённых пунктах.

– Общий объем инвестиций на первом этапе составит более 54 млрд рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию и строительство около 500 коммунальных объектов, включая 378 км сетей водоснабжения и 117 км сетей водоотведения. Важно: чтобы сдержать рост тарифов, предусмотрена поддержка со стороны региона. А контроль за реализацией соглашений остаётся за муниципалитетами и правительством, – подчеркнул глава региона в личном телеграм-канале.

Концессия предполагает, что частная компания берет на себя обязательства по строительству и обслуживанию объектов, а регион оказывает финансовую поддержку и контролирует соблюдение высоких стандартов. Такой подход, по мнению губернатора, позволит ускорить развитие систем ЖКХ и обеспечить более качественные услуги для жителей.

– В прошлом году в послании говорил о создании единого оператора водоснабжения и водоотведения. В правительстве была создана рабочая группа, которая совместно с муниципалитетами провела инвентаризацию сетей, просчитала экономику концессии на 49 лет, – отметил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что повышение качества коммунальных услуг является неотъемлемой частью развития сельских территорий, где растет благосостояние и появляются новые дома и социальные объекты. Ответственность за реализацию концессии возложена на «Тюмень Водоканал», компанию с опытом строительства и обслуживания коммунальных сетей.