В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий требования к алкомаркетам

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, предполагающий запрет на размещение алкомаркетов ближе 100 метров к жилым зданиям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Среди авторов инициативы — заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов и глава комитета по защите семьи Нина Останина. Кроме ограничения по расположению, парламентарии предлагают ввести в законодательство понятие «алкомаркет».

Согласно определению, алкомаркетом будет считаться торговый объект, в котором выручка от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за один календарный квартал.

В пояснительной записке указано, что принятие закона создаст условия для снижения уровня потребления алкоголя и будет способствовать оздоровлению населения.