​В Госдуме рассмотрят законопроект о защите прав заемщиков банков и МФО

Депутаты Государственной думы приступят к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление защиты прав граждан при взыскании задолженности со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут «Ведомости».

По словам спикера, согласно аналитике Центробанка, портфель займов в МФО в 2024 году вырос на 41%, что сопровождается ростом нарушений при возврате долгов. В 2023 году, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), количество подтверждённых жалоб на действия банков увеличилось на 35,9%, а на МФО — на 45,4%. В итоге было возбуждено почти 8000 административных дел.

«Банки и МФО, взыскивая долги, зачастую допускают нарушения прав граждан», — отметил Володин.

Ранее был принят федеральный закон, обязывающий коллекторские агентства отчитываться перед ФССП о методах взыскания. Эта норма уже охватывает свыше 500 юридических лиц, работающих на рынке. Новый законопроект предполагает распространить такие же требования на сами банки и микрофинансовые организации, если они самостоятельно занимаются взысканием задолженности. Это нововведение затронет около 350 банков и более 900 МФО.

В числе ключевых требований к отчетности — соблюдение прав граждан, контроль частоты взаимодействия с должником, обязательное соблюдение допустимого времени для звонков и визитов, а также запрет на психологическое давление.

«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилить государственный надзор за данными организациями», — подчеркнул Володин.