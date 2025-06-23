В больницу села Вагай поступили три современные медицинские каталки

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, в Областную больницу №9 (с. Вагай) поступили три новые медицинские каталки, разработанные для комфортной и безопасной перевозки пациентов в критическом состоянии, рассказали областном департаменте здравоохранения.

Оборудование оснащено регулировкой высоты и возможностью изменять положение тела пациента, что помогает медицинскому персоналу быстро реагировать на изменения в состоянии больного.

– Особое внимание уделяется оснащению стационаров современным оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную помощь на самом высоком уровне. Внедрение новых каталок в практику позволит сократить время транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, а также минимизировать риски, связанные с перевозкой. Это особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и другими острыми состояниями, – отметил главный врач Павел Грибанов.

Новое оборудование призвано повысить качество и оперативность медицинской помощи в стационаре.