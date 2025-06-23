Тюменская делегация посетила Казахстан

Представители Тюменской области и Республики Казахстан обсудили возможности проведения совместных научных исследований. Речь об этом шла во время визита делегации российского региона в города Алматы и Атырау.

Миссию, в состав которой вошли представители ведущих вузов региона и Агентства инноваций, возглавил заместитель директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Александр Горлатов.

– Поездка – развитие системного взаимодействия с ведущими научными центрами Республики Казахстан, наша команда уделяет этому направлению значительное внимание, – отметил Александр Горлатов.

В Алматы делегация побывала в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева – одном из старейших и наиболее престижных технических вузов страны. Также состоялись переговоры с экспертами Института топлива, катализа и электрохимии имени Д. В. Сокольского, который специализируется на интеграции научных, образовательных и производственных процессов в области топлива, нефтехимии, катализа и электрохимии.

– Особое внимание уделялось совместной работе в направлении разработки катализаторов и средств борьбы с коррозией — ключевых для развития нефтегазовой отрасли, – отметили в областном департаменте.

Вузы обеих стран презентовали конкретные направления работы.

Деловая миссия способствует укреплению научно-технических связей между Тюменской областью и Казахстаном, открывая новые горизонты для совместных инновационных разработок.