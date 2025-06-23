«Музей безграничных возможностей» вновь собрал гостей в Тюмени

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает реализовывать инклюзивный проект – фестиваль мастер-классов «Музей безграничных возможностей». Масштабное мероприятие состоялось в Тюмени в третий раз.

– Его цель — поддержка творческого развития людей с ОВЗ, содействие их самореализации и укрепление активной жизненной позиции, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

На площадке музейно-ремесленного «Цеха» жители и гости областной столицы приняли участие в бесплатных творческих занятиях.

– Гости фестиваля познакомились с техникой сграффито, а также создали декоративные блюда с изображениями флоры и фауны сибирского леса. На мастер-классе «Мыльное соцветие» – изготовили ароматный букет из мыла: отлили мыльные цветы и собрали их в композицию в шляпной коробке. Завершил программу мастер-класс «Разнотравье восковое». Его участники узнали о полезных свойствах местных растений, а затем создали авторскую свечу ручной лепки – без использования форм и шаблонов, – рассказали организаторы.

Напомним, 10 июня состоялся инклюзивный фестиваль #ГородРавных, который объединил творческие коллективы, людей с инвалидностью и их семьи.