​Школы обяжут фиксировать случаи травли и проводить антибуллинговые мероприятия

В российских школах планируется ввести обязательный учет фактов буллинга и систему профилактики травли. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), передаёт ТАСС.

По словам депутата, в образовательных учреждениях должны появиться специализированные форматы профилактики — игровые занятия, тематические уроки, коллективные просмотры фильмов. Вся информация о случаях травли будет официально фиксироваться, чтобы избежать замалчивания проблемы.

«Школа должна реагировать системно. Сейчас многие случаи буллинга игнорируются, а потом ситуация обостряется», — подчеркнул Метелев.

Если травля уже произошла, в процесс подключится комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Помощь получат все стороны конфликта — жертвы, обидчики и свидетели. Им будет предоставлена психологическая и педагогическая поддержка.

На данный момент законопроект находится в разработке. Уточняются ключевые термины и определения: кто считается буллером, как определить жертву, по каким критериям оценивать частотность и масштаб травли.

Принятие документа предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети» и ожидается до конца 2025 года.