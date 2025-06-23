​В Госдуму внесён законопроект об ограничении страховых выплат для мигрантов

Депутаты ЛДПР предложили ввести ограничения на получение страховых выплат для иностранных граждан, находящихся в России. Соответствующий законопроект размещён в электронной базе Государственной думы, пишут «Ведомости».

Согласно пояснительной записке, сейчас трудовые мигранты, официально работающие на территории РФ, имеют право на получение страховых выплат на тех же условиях, что и граждане России. Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, работающие по патенту или по трудовому договору.

Авторы инициативы — депутаты Ярослав Нилов, Алексей Динденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов, Андрей Свинцов, сенатор Елена Афанасьева и другие — считают необходимым распространить ограничения на все категории иностранных работников и лиц без гражданства.

«Полагаем, что определенные ограничения по выплатам страхового обеспечения должны быть установлены для всех иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в тексте законопроекта.

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект направлен на оптимизацию расходов бюджета Социального фонда. В частности, предлагается установить обязательный страховой стаж не менее шести месяцев для получения права на оплату больничного листа. А для права на пособие по беременности и родам минимальный страховой стаж должен составлять один год. «При этом работающие по патенту или рабочей визе на декретные претендовать по-прежнему не смогут», — добавил он.

Ранее, 18 июня, Сергей Леонов сообщил, что фракция ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о депортации мигрантов, не имеющих медицинской страховки. В настоящее время за отсутствие полиса предусмотрен только административный штраф.