Россия готовит соглашения о безвизовом въезде с тремя странами

Россия рассчитывает в 2025 году подписать соглашения об отмене виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с ТАСС на ПМЭФ.

По его словам, проект соглашения с Мьянмой практически завершен. Стороны уже согласовали его на правительственном уровне и планируют подписать документ на Восточном экономическом форуме.

Аналогичная работа ведется и с Иорданией и Бахрейном – проекты соглашений находятся на высокой стадии готовности. Кроме того, Россия намерена продвигать безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией.