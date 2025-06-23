Может ли компания запретить сотрудникам пить чай в рабочее время — разбор от эксперта

Обеденный перерыв — не привилегия, а законное право, напомнила юрист сервиса hh.ru Ольга Владимирова. По её словам, работодатель не может самостоятельно отменить обед или ограничить его продолжительность, но вправе установить ограничения на поведение сотрудников в рабочее время, включая запрет на прием пищи или напитков на рабочем месте.

Согласно Трудовому кодексу РФ, каждый сотрудник, чей рабочий день длится более четырёх часов, должен иметь обеденный перерыв продолжительностью от 30 минут до двух часов. Это время указывается в локальных актах компании, с которыми работники должны быть ознакомлены под подпись.

Однако на практике встречаются случаи, когда работодатели ограничивают или вовсе не предоставляют сотрудникам перерыв. В таких ситуациях юрист рекомендует обратиться к руководству с письменным требованием соблюдения норм закона. Если это не помогает, можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда или обратиться в суд.

Что касается возможности покидать рабочее место в обед — сотрудник вправе это делать, так как в это время он освобожден от трудовых обязанностей и может распоряжаться им по своему усмотрению.

Работодатель может запретить приём пищи или напитков непосредственно на рабочем месте, особенно если это производственное помещение, где подобные действия запрещены санитарными нормами. Но в офисах такие запреты должны быть закреплены в локальных нормативных актах, а также сопровождаться возможностью использовать специально отведённые зоны — например, кухни или столовые.

Если в организации нет альтернативных мест для приёма пищи, а работодатель запрещает есть за рабочим столом и применяет дисциплинарные взыскания, это может быть расценено как нарушение прав работников и поводом для признания запрета незаконным.

Также юрист напомнила, что в офисах законодательство напрямую не запрещает пить чай или кофе во время работы. Однако и здесь решение остаётся за работодателем — он вправе ограничить подобные действия, если это не мешает сотрудникам выполнять свои обязанности и есть доступ к специально оборудованным зонам.