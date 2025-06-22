Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится в Тюменской области 27 июня

Тюменская область станет одной из площадок федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдёт 27 июня 2025 года. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры» и предоставит жителям региона уникальный шанс найти работу в самых разных сферах, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В регионе будет работать 22 площадки, где более 340 работодателей представят свыше 5000 актуальных вакансий. Среди участников — ведущие предприятия Тюменской области, активно ищущие квалифицированных специалистов.

Для посетителей ярмарки предусмотрена возможность прямого общения с работодателями и участие в собеседованиях. Кроме того, программа включает мастер-классы и тренинги по развитию карьеры, индивидуальные консультации экспертов Кадрового центра «Работа России», а также Фестиваль профессий — ключевое профориентационное событие, направленное на знакомство с востребованными профессиями будущего.

Основные площадки ярмарки в Тюменской области:

Тюменский Технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142), телефон: +7 (3456) 27-33-22 (доб. 401);

Торгово-развлекательный центр «Жемчужина Сибири» (г. Тобольск, 7 микрорайон, 30), телефон: +7 (3456) 27-30-41 (доб. 101);

Дворец культуры г. Ишима (г. Ишим, Привокзальная площадь, 17), телефон: +7 (34551) 6-66-73 (доб. 109).

Все площадки будут работать 27 июня с 10:00 до 15:00.

Подробная программа, адреса всех площадок и форма регистрации для работодателей доступны на сайте.