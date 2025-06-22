Ежегодно в Тюменской области проходят лечение около 40 тысяч иностранных граждан, преимущественно из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. За последние два года к ним добавились пациенты из Китая и Индии. О развитии медицинского туризма в регионе рассказала директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова на сессии «Медицина без границ: новые возможности для медицинского туризма» в рамках Петербургского международного экономического форума.

– Сегодня у нас 9 учреждений, которые на системной основе оказывают услуги иностранным гражданам. Треть медицинских туристов — это жители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Последние два года к нам приезжают и Китай, и Индия. В регионе оказываются все высокотехнологичные услуги, которые востребованы как для российского потребителя, так и для иностранного гражданина, – рассказала глава депздрава, подчеркнув, что сфера развивается благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и поддержке региональных властей.

Ключевым фактором стало создание в регионе медицинского кластера, включающего ведущие учреждения — областную клиническую больницу №1, многопрофильную клинику, Федеральный центр нейрохирургии, клинику «Мать и дитя» и Радиологический центр. Благодаря укреплению материально-технической базы и системной работе сегодня девять медицинских учреждений оказывают услуги иностранным пациентам. Регион предлагает полный спектр высокотехнологичных медицинских услуг, востребованных как у российских, так и у иностранных пациентов.

Кроме того, Тюменский государственный медицинский университет активно готовит иностранных студентов, что способствует развитию международного сотрудничества и укреплению позиций региона на рынке медицинского туризма.