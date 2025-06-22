Губернатор Тюменской области обратился к землякам в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона с посланием, посвященным началу Великой Отечественной войны — самой кровопролитной в истории человечества.

Глава региона напомнил, что именно в это утро, 22 июня 1941 года, жизнь миллионов людей навсегда изменилась. В Тюмени новость о вероломном нападении фашистской Германии собрала горожан на Базарной площади. С первых дней войны жители области шли на фронт, готовые пожертвовать всем ради Родины, включая собственную жизнь.

– В юбилейный год Великой Победы, Год защитника Отечества и Год героев мы с особым чувством вспоминаем всех, кто поднялся на борьбу с фашизмом, кто ценой невероятных усилий сокрушил врага и одержал Победу в Великой Отечественной войне. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто стоял насмерть и погиб, защищая Родину, проявил величайший героизм и мужество, – говорится в обращении Александра Моора.

Губернатор подчеркнул важность сохранения исторической правды о войне и передачи из поколения в поколение чувства благодарности и уважения к подвигу победителей, совершённому ради свободы, независимости и будущего России.

– Низкий поклон всем защитникам Отечества! Вечная память павшим героям, – завершил своё обращение губернатор.

В информационном центре правительства региона отметили, что памятные мероприятия состоялись во всех муниципалитетах Тюменской области.