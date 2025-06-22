В Тюменскую область планирует зайти крупный производитель трубопрокатной продукции

Тюменская область привлекает внимание крупных инвесторов, заинтересованных в реализации масштабных промышленных проектов, сообщил генеральный директор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов по итогам участия делегации региона в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года.

Одним из ключевых результатов стало намерение крупного российского производителя трубопрокатной продукции наладить в Тюменской области выпуск нефтегазовых труб. Этот проект позволит расширить промышленный потенциал региона и укрепить его позиции в нефтегазовом секторе.

Кроме того, у инвесторов вызывает большой интерес развитие индустриальных парков в районе международного аэропорта Рощино и в поселке Московский. Эти площадки рассматриваются как перспективные территории для реализации новых производственных и логистических проектов.

Николай Пуртов отметил, что одной из конкурентных преимуществ Тюменской области является эффективная административная поддержка бизнеса:

– Традиционно делегация Тюменской области встречается на форуме с потенциальными инвесторами. Им очень импонирует то, что Тюменская область оперативно решает вопросы административного содействия бизнесу. Это сокращение сроков подключения к энергоресурсам, предоставление земельных участков для реализации проектов без торгов, содействие на всех этапах реализации инвестпроектов. Этим Тюменская область отличается от многих регионов.

Успешное привлечение инвестиций и развитие индустриальных площадок способствует укреплению экономического потенциала региона и созданию новых рабочих мест.