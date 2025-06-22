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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    1972 5
  • ​В Тюменской области 340 работодателей представят вакансии на ярмарке трудоустройства

    ​В Тюменской области 340 работодателей представят вакансии на ярмарке трудоустройства

    22 июня в 22:04
    258 0
  • ​Сотни молодых жителей Тюменской области вовлечены в программы профориентации

    ​Сотни молодых жителей Тюменской области вовлечены в программы профориентации

    22 июня в 22:00
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Александр Моор и Алексей Миллер провели встречу на полях ПМЭФ

​Тюменская область расширит производство высокотехнологичного оборудования для газовой отрасли
t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменская область и компания «Газпром» подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы, направленную на расширение использования продукции местных высокотехнологичных производств.

Документ был подписан в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума на встрече губернатора Александра Моора и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Согласно дорожной карте, региональные предприятия определят свои возможности по производству оборудования для нужд «Газпрома». После прохождения сертификации тюменская продукция будет допущена к участию в закупках и применению на объектах компании.

– С 2016 года наши компании представили «Газпрому» более 90 проектов. Новая дорожная карта – это продолжение системной работы. Главная задача – укрепить участие тюменских предприятий в производстве оборудования и услуг для газовой отрасли, – отметил Александр Моор.

Особое внимание уделяется запуску в 2025 году производства полностью импортозамещенного отечественного газоперекачивающего двигателя в регионе.

– У нашего сотрудничества есть очень большие перспективы, касающиеся широкой номенклатуры промышленной продукции, – подчеркнул губернатор.


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22 июня в 20:45, просмотров: 271, комментариев: 0
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