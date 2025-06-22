В Тюменской области расширяют сеть центров активного долголетия

В 2026 году в Тюменской области планируется открытие «Центров активного долголетия по-тюменски» во всех муниципальных образованиях региона, что позволит значительно расширить возможности для занятий спортом, культурно-творческой деятельностью и добровольческой работы среди пожилых жителей.

Сейчас программой «Активное долголетие» национального проекта «Семья» уже охвачено около 170 тысяч человек, рассказали в департаменте социального обслуживания Тюменской области.

В 2025 году такие центры планируют открыть в Ялуторовске и Нижнетавдинском муниципальном округе. Программа включает в себя несколько направлений: культурно-творческую деятельность, регулярные занятия физической культурой и спортом, а также «серебряное» добровольчество.

Добровольческое движение серебряных волонтеров представлено 25 филиалами по всей области, которые работают при организациях социального обслуживания. Среди реализуемых проектов — «Гиды TMN 55+», «Бабушкин Workout», «Герань-медиа», «#Бабушки особого назначения» и «А мы с внуком волонтерим». Добровольцы оказывают помощь людям в трудных жизненных ситуациях, помогают с подготовкой и отправкой гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, а также изготавливают необходимые изделия для жителей Тюменской области, ЛНР и ДНР.

Проект направлен на создание условий для активного и здорового образа жизни пожилых людей, их социальной активности и поддержки.