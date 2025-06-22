Россиян предупредили, почему нельзя гладить уличных кошек

Контакт с уличными кошками может быть опасен для здоровья человека из-за зоонозных инфекций – заболеваний, передающихся от животных. Об этом предупредила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова, сообщает «Газета.Ru».

По ее словам, одной из самых распространенных инфекций у уличных кошек является токсоплазмоз – паразитарное заболевание, вызываемое Toxoplasma gondii. Паразит выделяется с фекалиями животного и может попасть в организм человека даже через поглаживание шерсти, если на руках остались частицы почвы или песка.

«Инфекция передается от животного к человеку и разрушает нервную систему. Токсоплазмоз может спровоцировать хроническое воспаление центральной нервной системы, изменить нейротрансмиттерный баланс, повлиять на когнитивные способности человека. Ученые связывают хронический токсоплазмоз с психоневрологическими расстройствами, такими как шизофрения, депрессия и болезнь Альцгеймера. Особенно токсоплазмоз опасен для беременных из-за риска развития патологии плода», – рассказала эксперт.

Среди других опасных заболеваний, которые могут передаваться от уличных животных, Меликова назвала стригущий лишай, гельминтозы, бартонеллез (так называемую «болезнь кошачьих царапин») и сальмонеллез.

Эксперт советует избегать контактов с бездомными животными, особенно если у них есть признаки заболевания – сыпь, агрессия, выделения из глаз. В случае случайного контакта необходимо сразу же вымыть руки с мылом.