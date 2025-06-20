Разработка проектной документации Южного обхода Тюмени завершена

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5016   EUR  90,1356  

Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    924 2
  • ​Тюменская область вошла в пятерку лучших в России по состоянию инвестиционного климата

    ​Тюменская область вошла в пятерку лучших в России по состоянию инвестиционного климата

    20 июня в 21:50
    180 0
  • ​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени

    ​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени

    20 июня в 21:39
    203 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=6zIz2Qyj0cmEVh4KD5RYSj6Kx+McODqqXZZcwwnkK5ZwLITwEIDC/rAUrbZwLC7mOBmvhVv/UIKh1wioovmwzZvHkg1ndwbR2QUb9v/+bfsC8RAPLRdPtxt8Zpbd8NxvYd6iPnQQaiWrbuLxHR5cZrwYcnBL7FVRcQrFbVPBq6o1ADt9h/brnaU9TYTm/sOGrPo66z8pmCeQjkPq5YhxcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • ​Новые возможности для сферы АПК обсудили на ПМЭФ-2025

    ​Новые возможности для сферы АПК обсудили на ПМЭФ-2025

    20 июня в 21:13
    196 0
  • ​Развитие инноваций и подготовка кадров: тюменские власти заключили новое соглашение на ПМЭФ

    ​Развитие инноваций и подготовка кадров: тюменские власти заключили новое соглашение на ПМЭФ

    20 июня в 21:02
    207 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DCb/TKEo5wiEMwl0XogweoXw707nWyZyAy5384DNlT3p4fBEiLqY/090/+iBdRacwIvnvrw7DgXzpaTJNtbNG1LcD8myEyEo7uPLlpbhTSHPQ1kpIGUbQ+GiHCz6UsDZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • ​На ПМЭФ-2025 продемонстрировали возможности технологии квантовых коммуникаций

    ​На ПМЭФ-2025 продемонстрировали возможности технологии квантовых коммуникаций

    20 июня в 20:34
    206 0
  • ​Вложение в бетон? Нет, в жизнь

    ​Вложение в бетон? Нет, в жизнь

    20 июня в 17:22
    346 0
  • Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    20 июня в 16:35
    298 0
  • ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    20 июня в 15:11
    357 0
  • Герман Греф сказал, какой курс рубля считает «равновесным». И это далеко от нынешнего показателя

    Герман Греф сказал, какой курс рубля считает «равновесным». И это далеко от нынешнего показателя

    20 июня в 15:09
    307 0
  • Никита Михалков рассказал о том, что берет на работу Михаила Ефремова

    Никита Михалков рассказал о том, что берет на работу Михаила Ефремова

    20 июня в 15:03
    294 0
  • ​На «Госуслугах» заработал сервис для подбора вуза и специальности по баллам ЕГЭ

    ​На «Госуслугах» заработал сервис для подбора вуза и специальности по баллам ЕГЭ

    20 июня в 14:58
    279 0
  • Предприниматели теперь могут проводить платежи на почте по QR

    Предприниматели теперь могут проводить платежи на почте по QR

    20 июня в 14:51
    291 0
Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени

Разработка проектной документации Южного обхода Тюмени завершена

​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени
ГУСТО

В Тюменской области продолжается подготовка к строительству Южного обхода Тюмени – масштабного инфраструктурного проекта, который кардинально улучшит транспортное сообщение в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор после обсуждения с группой компаний «Автодор» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Южный обход станет частью федеральной трассы М-12, которую планируется продлить до Владивостока по поручению президента России. Новая дорога протяженностью более 20 километров будет иметь четыре полосы движения и обеспечит удобный транзит между направлениями Екатеринбург — Омск.

Тюменская область – важный транспортный узел, где пересекаются ключевые федеральные трассы, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильный коридор «Запад – Восток». С каждым годом растёт логистическая нагрузка, а в отдельных районах города интенсивность движения превышает норматив в четыре раза, что создаёт серьёзные транспортные заторы.

Строительство Южного обхода позволит разгрузить существующую кольцевую автодорогу, ускорить грузовые перевозки и станет основой для развития крупных индустриальных проектов, таких как индустриальный парк «Московский» и туристический кластер «Жемчужина Сибири».

– Уже завершена разработка проектной документации Южного обхода. Строительство начнется после всех подготовительных процедур, – сообщил Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
20 июня в 21:39, просмотров: 205, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли 604
  2. ​«Перчини» и People's вместо павильонов? В Думе Сургута рассказали, что будет с Центральным рынком 578
  3. Женщина спровоцировала ДТП на трассе под Сургутом 456
  4. Шесть нелегальных работников задержаны на стройке в Сургуте 428
  5. Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость 393
  6. ​В Сургутской травмбольнице спасли 22-летнего рабочего, упавшего в работающую мукомольную машину 385
  7. ​СурГПУ приглашает принять участие в голосовании за ректора 381
  8. ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби 381
  9. Рынок труда в IT-секторе Югры перенасыщен, но с квалификацией — серьезные проблемы 370
  10. Каждый второй житель Югры узнает новости из Telegram 366
  1. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 3609
  2. В Сургуте отремонтируют 10 тротуаров и более 60 тысяч квадратных метров дорог 2109
  3. Можно ли курить на собственном балконе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1973
  4. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 1907
  5. В Сургуте змеи покусали четырех детей – один в тяжелом состоянии 1808
  6. В случае с застройкой ядра центра Сургута важнее обсуждать не только этажность, но и качество планировки домов и территории 1772
  7. В Сургутском районе на подготовку к зиме направят более 500 млн рублей 1748
  8. Жара подталкивает: в Югре на 149% вырос спрос на установку кондиционеров 1719
  9. В Сургуте сгорел дачный дом – есть погибший 1646
  10. Праздничное пополнение: в Сургуте в День России и День города первой родилась девочка 1625
  1. ​Прокатились ‒ и хватит 8773
  2. ​Сажайте по-человечески 8421
  3. ​Родню оставьте дома 7213
  4. ​Новицкий прав 6665
  5. ​Истерия по Лабубу 5734
  6. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 5534
  7. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 5214
  8. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 5087
  9. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4664
  10. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 4512

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика