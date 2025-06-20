Перспективы расширения экспорта и инвестиций в АПК стали темой ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили потенциал аграрного сектора России. Член правления ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что компании сталкиваются с высокими ставками рыночного финансирования и ограничениями доступа к международным рынкам.

Тем не менее, наблюдается интерес со стороны ближневосточных и китайских инвесторов, что является позитивной тенденцией для привлечения капитала.

Россия занимает небольшую долю в импорте продовольствия у дружественных стран: 3% в Китае, 4% в Индии. В связи с этим, можно расширить присутствие российских товаров на этих рынках. Уже созданы новые финансовые услуги, востребованные у аграрного бизнеса, механизм промышленных концессий и ГЧП также может стать эффективным инструментом для целого ряда проектов.

– Например, введение новых площадей в севооборот, строительство новых мелиоративных систем, создание инфраструктуры для «холодных цепей поставки», строительство новых производств, направленных на экспорт продукции АПК с добавленной стоимостью, производство сухого молока, масла, – отметил эксперт.