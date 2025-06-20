Тюменская область на ПМЭФ выводит на новый уровень сотрудничества в науке и образовании

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Тюменской области Александр Моор и представители ПАО «НОВАТЭК» подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие научного, технического и образовательного потенциала региона.

– Цель – преодоление технологических вызовов в нефтегазовой сфере и развитие высокотехнологичного сектора экономики, – прокомментировал договоренности губернатор Александр Моор.

Научно-технический центр компании работает в Тюменской области уже 15 лет. Глава региона назвал его «одним из лучших примеров внедрения инноваций и укрепления отечественной энергетики». С 2021 года власти региона и компания совместно развивают промышленный кластер.

– Теперь сотрудничество выходит на новый уровень. Компания будет реализовывать совместные образовательные программы, исследования и организует работу для решения актуальных технологических задач топливно-энергетического комплекса с вузами Тюменского межуниверситетского кампуса. Его мы строим по нацпроекту «Молодёжь и дети», – добавил Александр Моор и подчеркнул, что регион открыт для партнёрств, в которых на первом месте – результат

Напомним, губернатор возглавил делегацию Тюменской области на площадке ПМЭФ-2025. Основные цели – презентация инвестиционного потенциала региона, деловые встречи и контакты, подписание соглашений.