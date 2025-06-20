​Министр юстиции предложил сделать медиацию обязательной при разводе

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести обязательную медиацию для супругов, намеренных расторгнуть брак. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, подчеркнув важность попыток сохранить семью до официального развода.

«Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит? И таким образом семья будет сохранена», — сказал министр, его цитирует РИА Новости.

По действующему законодательству, с 2011 года в России существует институт медиации — добровольной процедуры урегулирования споров с помощью посредника. Обратиться к медиатору можно, в том числе, при решении семейных конфликтов и в процессе развода. Однако в настоящее время участие в процедуре не является обязательным и осуществляется на платной основе. Стоимость медиации колеблется от 3 до 5 тыс. рублей с человека в час.

Идея о введении обязательной примирительной процедуры при расторжении брака не нова: она уже обсуждалась в Госдуме и на общественных площадках. В сентябре 2024 года издание «Коммерсантъ» сообщало, что Минюст прорабатывает возможность закрепления этой нормы на законодательном уровне.

С января 2025 года услугу семейной медиации начали предлагать в многофункциональных центрах Москвы. Граждане с постоянной регистрацией в столице могут воспользоваться ею бесплатно. Такая практика, по мнению властей, может помочь в разрешении конфликтов и снижении числа разводов.