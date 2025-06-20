Выпускники могут искать подходящие вузы через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» появился новый онлайн-сервис, который помогает абитуриентам подобрать вуз и образовательную программу на основе результатов ЕГЭ, пишет ТАСС.

Сервис позволяет отфильтровать учебные заведения по различным параметрам, таким как местоположение, наличие общежития или военной кафедры, форма обучения (очная, заочная, вечерняя). Также доступна информация о количестве бюджетных мест, минимальных конкурсных баллах, проходных баллах прошлых лет, а также возможностях отслеживать свои позиции в рейтинге поступающих.

В базе представлено более 1000 вузов и около 1100 образовательных программ по направлениям бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Пользователи могут сравнивать учебные программы, уточнять особенности зачисления и сразу подавать документы онлайн, начиная с 20 июня. Это избавляет от необходимости лично посещать приёмные комиссии.

«Сервис полностью бесплатный и предоставляет официальные данные из государственной системы Рособрнадзора», — уточнили в пресс-службе правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2025 году приемная кампания стартовала в более чем 1200 вузах и около 4000 колледжей по всей стране. Всего было выделено 619 тысяч бюджетных мест в вузах и 835 тысяч — в колледжах.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что традиционно более 73% бюджетных мест выделено региональным вузам, что повышает доступность высшего образования для выпускников из разных регионов страны.