​Билеты на iPhone могут стоить дороже: разница достигает 7%

Стоимость транспортных билетов, приобретаемых через iPhone, может быть на 5–7% выше, чем при покупке с Android-устройств. Об этом сообщил руководитель отдела мобильной рекламы digital-агентства RTA Михаил Требухов в интервью «Газете.Ru» со ссылкой на данные внутреннего исследования.

По его словам, конкретная разница в цене зависит от тревел-сервиса, направления поездки, класса билета и даже времени суток, когда пользователь ищет билет. Однако, как отмечает эксперт, в целом «средний чек у пользователей iPhone выше, чем у пользователей Android».

На ценообразование также влияет регион, из которого совершается покупка. Сервисы используют различные технические идентификаторы, включая IP-адрес, чтобы определить местоположение пользователя. «Платформы ориентируются на собственную экономику и формируют предложения с учетом платежеспособности людей в конкретном месте и спроса в нём», — объяснил Требухов.

При этом тревел-сервисы, по словам специалиста, не анализируют личность пользователя, а формируют цену на основе технических данных устройства и региона. Такой подход позволяет бизнесу гибко регулировать продажи и адаптироваться к рыночным условиям на разных территориях.