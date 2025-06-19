​ФПК обновляет вагоны, расширяет доступ к Wi‑Fi и вводит спецместа для пассажиров с детьми

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о масштабной работе по улучшению качества пассажирских перевозок и комфорту в российских поездах.

По его словам, обновление вагонного парка ФПК ведётся системно. Комфортные условия с кондиционерами, биотуалетами и розетками уже стали стандартом, а основное внимание сейчас уделяется новым сервисам и доступной среде. Например, во всех фирменных, туристических и некоторых регулярных поездах работает информационно-развлекательная система «Попутчик». Она предоставляет пассажирам доступ к фильмам, сериалам, музыке, аудиокнигам, электронным книгам, меню вагона-ресторана, а также позволяет заказать еду и сувениры, оставить отзыв и ознакомиться с расписанием.

«Сегодня через Wi‑Fi к “Попутчику” подключены 115 поездов. До конца года планируется увеличить их число до 124», — отметил Владимир Пястолов. Он подчеркнул, что асортимент контента будет расширяться, чтобы удовлетворить интересы разных категорий пассажиров.

Среди новых решений — вагон-спа с инфракрасной сауной, запущенный в прошлом году и включаемый в состав туристических поездов. Кроме того, в 2024 году в компании появился специализированный вагон для маломобильных пассажиров, который курсирует по маршруту Москва – Кисловодск. До конца года планируется получить ещё четыре таких вагона, оборудованных с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Также осенью ФПК планирует ввести специальные места для пассажиров с детьми. Они появятся в купейных и сидячих вагонах некоторых поездов и будут отмечены символом “Места для пассажиров с детьми”. Оформление проезда будет доступно для взрослых с детьми до 10 лет. Нововведение направлено на то, чтобы сделать поездки с маленькими детьми более комфортными и спокойными как для родителей, так и для остальных пассажиров.

Федеральная пассажирская компания, входящая в структуру ОАО «РЖД», обслуживает более 100 миллионов пассажиров в год и продолжает развивать туристические и регулярные маршруты, внедряя инновации и улучшая сервис.