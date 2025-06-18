Александр Моор работает в Санкт-Петербурге

Тюменская область наращивает сотрудничество с компанией «Биокад», одним из ведущих технологических лидеров фармацевтической отрасли в России, в области развития науки, образования и здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, находясь с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где он посетил производство компании.

– Год назад в Тюмени договорились с руководством «Биокада» о сотрудничестве в области развития науки, образования и здравоохранения. В том числе в рамках нашего межуниверситетского кампуса, который мы строим по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети», – отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что партнерство с такой компанией предоставляет Тюменской области уникальную возможность выйти на качественно новый уровень в подготовке кадров и проведении научных исследований.

Уже сейчас реализуется совместный образовательный проект – магистратура «Биотехнология», над содержанием которой работают преподаватели Тюменского медуниверситета и специалисты компании.

– Продолжим укреплять компетенции в таких направлениях, как биоинформатика, клеточная и молекулярная биология. Это сегодня действительно востребовано, – добавил Александр Моор.

Сотрудничество с «Биокад» является важным шагом в развитии фармацевтической науки и образования в Тюменской области и внесет значительный вклад в реализацию национального проекта «Молодежь и дети». Межуниверситетский кампус станет площадкой для проведения передовых исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.