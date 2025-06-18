Эксперты: доля неипотечных сделок на рынке недвижимости достигнет 65,6%

По итогам 2025 года доля неипотечных сделок на рынке недвижимости достигнет 65,6% — рекордного уровня как минимум за последние пять лет. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

– В этом году мы наблюдаем устойчивый рост числа покупателей, которые предпочитают использовать при покупке недвижимости собственные накопления, в том числе от рекордных депозитных доходов, и альтернативные формы расчёта. Две из трех сделок на рынке недвижимости пройдут за счет собственных средств покупателей. Это отражает изменение потребительского поведения, а также растущую гибкость со стороны девелоперов. Однако потенциал этого тренда ограничен: неипотечный сегмент близок к насыщению, и структура сделок постепенно стабилизируется, – заявил Александр Пахомов.

По его словам, в ипотеке основной спрос сегодня сосредоточен на программах с государственной поддержкой и региональных инициативах.

Средняя стоимость покупки по неипотечным сделкам, по данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный», составила по итогам пяти месяцев 5,9 млн рублей (+18% к сопоставимому периоду 2024 года). Основной прирост обеспечил первичный рынок, где спрос остается высоким и без кредитов. Структура покупок: 42% — квартиры, 27% — земельные участки, по 11% — жилые дома и нежилые помещения, остальная часть – нежилые здания и машино-места.