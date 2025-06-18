Эксперты ожидают снижения ключевой ставки

Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году, однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновлённых прогнозов, сообщил на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

– Длительный период высокой ключевой ставки можно сравнить с обязательным курсом приёма антибиотиков – необходимым, но не бесконечным, – отметил топ-менеджер.

По его словам, оперативные данные показывают, что в мае–июне инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.

По прогнозу эксперта, июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году. Ситуация повлияет и на курс рубля, уже с осени возможно постепенное ослабление национальной валюты – до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.