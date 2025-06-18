На ПМЭФ-2025 рассказали о новых инструментах мошенников

Число краж в онлайн-банках в этом году сократилось вдвое при одновременном росте мошеннических атак в 1,5 раза. Банки модернизировали системы защиты средств клиентов, поэтому мошенники уговаривают людей самостоятельно переводить им свои средства.

Рост числа атак на россиян связан с изменением тактики мошенников, рассказал в рамках ПМЭФ – 2025 вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, например, подтверждение нетипичных и крупных операций по NFC – прикладыванием карты к смартфону и по биометрии, а также самозапреты на кредиты.

Теперь мошенники вернулись к старым методам социальной инженерии и психологического давления, убеждая собеседников самостоятельно отдавать свои средства через банкоматы или онлайн-переводы.

По данным банка, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников.