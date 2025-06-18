Тюменский губернатор выступил против запрета электросамокатов

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что не поддерживает идею полного запрета электросамокатов, однако выступает за введение ограничений на их использование. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе электросамокаты, являются удобным и востребованным транспортом, особенно среди молодежи. В то же время он подчеркнул необходимость соблюдения баланса между комфортом и свободой передвижения, с одной стороны, и ответственным поведением с разумными ограничениями — с другой. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено вопросам безопасности детей и подростков.

«На территории Тюменской области зарегистрировано порядка 6300 арендных электросамокатов. Их становится всё больше, но культура использования пока отстаёт от темпов распространения <...> С 2023 года ведем системную работу с кикшеринговыми компаниями, которые работают в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Результаты есть: по сравнению с прошлым годом число ДТП с участием СИМ сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%», — отметил Моор.

Вопрос регулирования использования СИМ остается актуальным на федеральном уровне. В апреле Минтранс предложил внести изменения в правила дорожного движения, предусматривающие запрет на парковку электросамокатов на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках. Парковка будет разрешена только при наличии специальной разметки или знака.

Разработка поправок продолжается, а тема безопасности и порядка при использовании СИМ остаётся в центре внимания властей разных уровней.