​Россияне больше всего ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M и Zara

Большинство россиян, которые выступают за возвращение иностранных брендов, в первую очередь хотят снова видеть в стране IKEA, McDonald's, H&M и Zara. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов накануне Петербургского международного экономического форума.

По его словам, существует группа потребителей, которые категорически не хотят возвращения зарубежных брендов. Однако большинство россиян допускают их возвращение, если это будет на условиях, выгодных стране.

«Если говорить о конкретных брендах, больше всего россияне ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M, Zara», — отметил Протасов.

Он также рассказал, что от 70% до 93% россиян отдают предпочтение отечественным продуктам питания, в то время как по другим категориям товаров эти показатели заметно ниже. Данные получены по результатам исследований Центра изучения потребительского поведения Роскачества.