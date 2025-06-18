​С 1 августа подростки смогут открывать банковский счет только с согласия родителей

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Документ вносит изменения во вторую часть Гражданского кодекса РФ, пишет ТАСС.

Исключение сделано лишь для подростков, получивших полную дееспособность — например, вступивших в брак или эмансипированных. В этих случаях дополнительное разрешение не потребуется.

В пояснительной записке к закону говорится, что в настоящее время банки нередко открывают счета подросткам без согласия родителей, ссылаясь на нормы о банковском вкладе. Однако новая норма направлена на повышение финансовой безопасности несовершеннолетних.

Как указано в документе, мера позволит предотвратить противоправные действия, совершаемые с использованием счетов подростков, и усилит контроль со стороны законных представителей за финансовыми операциями детей.

Закон вступает в силу 1 августа 2025 года.