Жители Уарала сталкиваются с низкими зарплатами и страхами смены профессии

Аналитики hh.ru выяснили, что 58% соискателей в Уральском федеральном округе активно ищут работу, однако многие из них сталкиваются с серьезными трудностями и внутренними барьерами. Несмотря на готовность к переменам, страхи и сомнения оказываются значительным препятствием.
Основная жалоба — низкие зарплаты, указанные в вакансиях. Об этом сообщили 47% респондентов. Каждый третий — 33% — сомневается в достаточности собственных навыков и опыта, необходимых для получения желаемой должности. Еще 30% не уверены, что смогут найти вариант лучше текущего места работы.
На низкие зарплаты особенно часто указывают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и медиа (51%). При этом ИТ-специалисты сильнее других сомневаются в своих компетенциях — таких оказалось 44%, тогда как врачи и фармацевты испытывают подобные трудности лишь в 12% случаев.
Также ИТ-специалисты (37%) и претенденты на управленческие позиции (40%) чаще других жалуются, что работодатели не обращают внимания на их резюме.
Среди других проблем — отсутствие указания зарплаты в вакансиях (22%), желание сменить профессию при недостаточном опыте (23%) и низкая активность со стороны компаний — об этом сообщили 15% опрошенных.
Соискатели также отмечают:
- опасения отказа из-за возраста – 14%;
- небольшое число вакансий по специальности – 14%;
- неясные обязанности в описании вакансии – 12%;
- негативные отзывы о работодателе – 14%;
- неудобный формат работы (офис, график, отсутствие удаленки) – по 9%.
Кроме того, 8% уральцев признаются, что у них просто нет сил на поиск новой работы, несмотря на желание перемен.
Эксперты hh.ru рекомендуют соискателям не бояться обсуждать зарплату и уточнять условия работы напрямую, а также использовать карьерные консультации для преодоления внутренних барьеров и повышения уверенности в себе.