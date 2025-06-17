Миллениалы составляют почти половину всех самозанятых в России

Миллениалы (1981–1996 гг. рождения) составляют почти половину всех самозанятых в России – 48%. А большинство выбравших этот формат работы – мужчины. Такие данные портрета современного фрилансера представил ВТБ накануне Петербургского экономического форума.

Выросшие в эпоху цифровых технологий, миллениалы ценят свободу и гибкий график, а онлайн-инструменты помогают им дистанционно вести дела. На втором месте – более опытное и прагматичное поколение X (1965-1980 гг.), составляющее 29%. Доля ищущего баланс между работой и личной жизнью поколение Z (1997-2010 гг.) – 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – всего 5%.

Примечательно, что среди самозанятых есть и представители старших поколений, включая «молчаливое поколение» (родившиеся до 1945 года). Самые возрастные из них – женщины старше 90 лет, проживающие в Удмуртии и Ульяновской области. В 2025 году к самозанятости начали присоединяться и самые молодые – поколение Alpha (2011–2024 гг. рождения), поскольку оформить этот статус в России можно с 14 лет.