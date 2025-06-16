Больница в Заводоуковске сможет помочь большему числу сердечников

В Областную больницу №12 (Заводоуковск) поступили два новых прибора для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ), что позволит значительно расширить возможности кардиологической диагностики для жителей муниципалитета. Оборудование приобретено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Приборы предназначены для проведения холтеровского мониторирования – непрерывной регистрации ЭКГ в течение суток. Данный метод позволяет оценить работу сердца в реальных условиях жизни пациента, включая реакцию на физические нагрузки и эмоциональные переживания. Записанные данные передаются в специальную программу для детального анализа.

– Аппарат суточного мониторирования по Холтеру мы назначаем пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, при хронической сердечной недостаточности, кардиомиопатии, при врожденных и приобретенных пороках сердца, при уже выявленных нарушениях ритма для контроля эффективности лечения, – пояснила врач-кардиолог Областной больницы №12 Екатерина Попружная. – Следует подчеркнуть, что в нашей поликлинике диагностика с использованием холтеров проводится в среднем 2000 пациентам в год. С появлением дополнительных устройств мы сможем расширить охват пациентов, что позволит быстрее ставить диагноз и назначать лечение.

Новое оборудование позволит сократить время ожидания исследования и повысить доступность кардиологической помощи для населения.