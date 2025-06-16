Завершается обновление Червишевского тракта в Тюмени

На подъезде к Тюмени близится к финалу масштабный ремонт Червишевского тракта, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Компания ДРСУ-1 завершает работы по полной замене дорожного покрытия на участке протяженностью более двух километров. Помимо этого, установлено новое, современное металлическое барьерное ограждение.

В ближайшее время строители завершат создание дополнительного съезда в микрорайон Комарово, после чего останется лишь нанести дорожную разметку и установить необходимые знаки. Ожидается, что съезд в районе улицы Посадской будет открыт для движения до конца июня. Новая развязка позволит жителям микрорайонов быстрее добираться до города, а также значительно снизит нагрузку на транспортную сеть при выезде из Тюмени, подчеркнули в главном управлении строительства Тюменской области.

После окончания всех строительных работ планируется оптимизация работы светофора на пересечении Червишевского тракта с улицами Престольной и Юрия Семовских. Автомобилисты, направляющиеся из города в сторону улицы Юрия Семовских, получат отдельную полосу для движения. При этом движение в обоих направлениях (въезд и выезд из города) будет осуществляться одновременно, что позволит существенно увеличить пропускную способность данного участка дороги.