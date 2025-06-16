В России растет спрос на электронные банковские гарантии

Эксперты фиксируют рост спроса на электронные банковские гарантии на фоне активного участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов.

В 2025 году практически каждая вторая гарантия оформляется дистанционно, а в сегменте малого бизнеса выдается 65% гарантий, хотя ещё год назад показатель составлял 46%. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. Он объяснил, что электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки.

Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства. В топ отраслей по востребованности гарантий также входит торговля, машиностроение, жилищное и коммерческое строительство.