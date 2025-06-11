В Тюменской области будут развивать гастрономический туризм

Тюменская область заявила о себе как о перспективном гастрономическом направлении на форуме-выставке «Путешествуй!». В ходе сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России! Вкус как стратегия: как регионы создают гастрономическую идентичность» регион представил свой гастрономический паспорт.

Презентация стала отправной точкой для включения Тюменской области в число десяти пилотных регионов, отобранных для участия в федеральной программе АСИ, направленной на развитие гастрономического туризма по всей стране.

Гастрономический паспорт Тюменской области, разработанный под руководством исследователя локальной кухни Лидии Носовой, представляет собой комплексное исследование кулинарной самобытности региона.

– Планируем создать новый маршрут и продвигать Тюменскую область как гастрономическое направление – с нашими шефами, предпринимателями и местными продуктами. Это поможет нам по-новому заявить о себе на федеральном и международном уровне. Также надеемся, что появятся образовательные программы для заведений общепита, подключатся отели, рестораны при гостиницах. И, конечно, хотим, чтобы сибирский завтрак занял свое заслуженное место в меню каждого, кто встречает у нас гостей, – рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Стоит отметить, что ранее Тюменская область уже получила признание на федеральном уровне, завоевав Гран-при в номинации «Регион гастрономического туризма» на IV Всероссийской туристической премии «Регионы туризма и гостеприимства».