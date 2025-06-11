Реконструкция аэропорта «Рощино» продолжится

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с генеральным директором компании «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и генеральным директором воздушной гавани Игорем Лужбиным перспективы модернизации тюменского международного аэропорта Рощино.

– Реконструкцию аэровокзала планируем завершить к началу 2027 года, поэтому обсудили совместные шаги для развития пассажиропотока и въездного туризма, – сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Напомним, в в начале марта Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди нового терминала внутренних линий Рощино.

– Тюменский аэропорт носит имя нашего прославленного земляка, всемирно известного ученого-химика Дмитрия Менделеева. Этот факт нашел отражение в дизайне фасада и интерьеров, – отметил губернатор.

Ожидается, что пассажиропоток авиагавани благодаря модернизации вырастет. В прошлом году в аэропорту завершено строительство командно-диспетчерского пункта. Высокотехнологичный пункт располагается в 12-этажном здании и предназначен для диспетчерского обслуживания воздушных судов и аварийного оповещения.